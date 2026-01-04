За останній тиждень армія Росії запустила по Україні понад 1 070 керованих авіаційних бомб, майже 1 тис. ударних дронів і шість ракет.

Про такі підрахунки повідомив президент України Володимир Зеленський.

Зеленський про удари РФ по Україні

За словами глави держави, для України дуже важливо, щоб продовжувалася підтримка партнерів щодо оборонної допомоги та посилення нашої протиповітряної оборони (ППО).

Як зазначив Зеленський, майже щодня відбувається загроза життю в Україні через російські атаки та удари різними типами зброї по наших людях.

– І за цей тиждень понад 1070 керованих авіаційних бомб, майже тисячу ударних дронів і шість ракет випустила Росія по Україні, – наголосив президент.

На думку Зеленського, потрібно максимально активізувати все, про що українська сторона домовлялася з партнерами.

Він вважає, що кожна ракета до систем ППО, яка зараз стоїть десь на зберіганні у партнерів, може реально захистити життя.

Стабільність та передбачуваність допомоги для України – це те, що реально може підштовхнути Росії до дипломатії, переконаний президент.

Глава держави розраховує на подальшу оборонну допомогу та підтримку підготовлених документів щодо гарантій безпеки з боку США, Європи та партнерів у Коаліції охочих.

Володимир Зеленський подякував усім у світі, хто своєю силою допомагає дипломатії та зусиллям заради чесного миру.