Сергія Дейнекa призначають радником міністра внутрішніх справ України. Водночас він не полишає військової служби та після реабілітації повернеться до бойової роботи.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

Сергія Дейнека призначено радником міністра МВС: що відомо

На посаді радника Сергій Дейнеко надаватиме експертну підтримку керівництву МВС, ділитиметься управлінським і бойовим досвідом, а також братиме участь у напрацюванні рішень у сфері безпеки державного кордону.

Ідеться, зокрема, про консультації з урахуванням реалій війни та практичних потреб підрозділів, які безпосередньо виконують завдання на фронті й прикордонних напрямках.

Що відомо про Сергія Дейнека

Сергій Дейнеко має понад шість років управлінського досвіду на посаді голови Державної прикордонної служби України та значні бойові здобутки.

З урахуванням рекомендацій лікарів він проходитиме нетривалу реабілітацію після багаторічної служби.

Після цього Дейнеко буде призначений командиром бойового підрозділу Держприкордонслужби, поєднуючи цю роботу з функціями радника.

Очікується, що його поради з бойових позицій матимуть більш практичну цінність і відповідатимуть актуальним викликам війни.