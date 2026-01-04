Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 4 січня: ЗСУ знищили 900 окупантів та одну систему ППО
Минулої доби на фронті Сили оборони України ліквідували щонайменше 900 російських військових.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
Втрати ворога на 4 січня 2026
- особового складу – близько 1 211 530 (+750) осіб,
- танків – 11 499 (+2) од,
- бойових броньованих машин – 23 855 од,
- артилерійських систем – 35 756 (+12) од,
- РСЗВ – 1 590 од,
- засобів ППО – 1 268 (+1) од,
- літаків – 434 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 99 860 (+278) од,
- крилатих ракет – 4 137 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 72 776 (+88) од,
- спеціальної техніки – 4 035 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 411-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
