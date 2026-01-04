Визначено кандидатури для призначення нового очільника Державної прикордонної служби України. Призначення відбудеться незабаром.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками наради з міністром внутрішніх справ України Ігорем Клименком.

Коли призначать керівника Держприкордонслужби

За словами глави держави, разом з Клименком вони визначили кандидатури для призначення нового очільника Держприкордонслужби.

Володимир Зеленський анонсував, що його призначення відбудеться найближчим часом.

Як зазначив президент, вони обговорили подальший розвиток Державної прикордонної служби України.

На його думку, важливо, що воїни-прикордонники разом з усіма іншими складниками Сил оборони та безпеки України успішно виконують бойові завдання.

Крім цього, під час наради міністром внутрішніх справ України доповів президенту про ситуацію з безпекою в регіонах на сьогодні та ліквідацію наслідків російських ударів.

– ДСНС України працює чітко. Дякую за це, – сказав Володимир Зеленський.

4 січня Ігор Клименко повідомив, що Сергія Дейнекa призначають радником міністра внутрішніх справ України. Він був очільником Державної прикордонної служби з червня 2019 року.

Проте Сергій Дейнеко не залишає військової служби та після реабілітації повернеться до бойової роботи, стверджує глава МВС України.

2 січня Володимир Зеленський анонсував зміну очільника Держприкордонслужби України, зазначивши, що Дейнеко продовжить роботу в системі Міністерства внутрішніх справ.