Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 5 січня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 154 бойових зіткнення.
Вчора окупанти завдали 23 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 75 керованих авіабомб.
Крім цього, росіяни залучили до ураження 4663 дрони-камікадзе та здійснили 3057 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на вечір 4 січня.
Карта бойових дій в Україні на 5 січня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 412-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.