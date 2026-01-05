Правила виїзду чоловіків за кордон з 1 січня 2026: що зміниться для українців

Грошова допомога для українців у січні 2026 року: огляд програм і підтримки

Ми рекомендуємо

Мобілізація з 1 січня 2026 року: нові правила та цифровий облік

Мінус 104 кг за проєкт: як пройшов фінал Зважені та щасливі та хто переміг

Пенсії-2026: що зміниться з 1 січня і чи буде підвищення