Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішні російській атаки по українських містах вкотре показали, що Росія не сприймає серйозно дипломатичну роботу щодо миру.

Про це очільник держави сказав у своєму відеозверненні.

Зеленський про атаки РФ 6 січня

За його словами, після ворожих ударів у Харкові, Дніпрі та в інших наших містах триває ліквідація наслідків.

У Києві сьогодні російські цілі пошкодили лікарню – абсолютно цивільний обʼєкт, наголосив Зеленський.

У Дніпрі ворожі дрони влучили у цивільне підприємство, яке займається виготовленням соняшникової олії.

– І це для Росії, як виявляється, теж мішень. У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю – балістика проти енергетики. У Херсоні ремонтні бригади, енергетики працювали, щоб відновити постачання електрики після російських ударів, – сказав глава держави.

За словами президента, всі ці атаки по Україні свідчать про те, що Росія не сприймає серйозно дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни.

Росія затягує війну та намагається завдати Україні якомога більше шкоди, адже для росіян це незмінна стратегія, каже президент Володимир Зеленський.

Водночас стратегія України – це захист життя.

Сьогодні у Дніпрі росіяни атакували дронами завод американської компанії Бунге з Сент-Луїса. Внаслідок влучання на дороги вилилось 300 тонн олії. Комунальні служби займаються прибиранням.