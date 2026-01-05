РФ не сприймає серйозно дипломатичну роботу: Зеленський про атаки на Київ та Дніпро
- РФ 6 січня атакувала Харків, Дніпро, Київ, Херсон та інші міста України.
- У Києві пошкоджено цивільну лікарню, у Дніпрі дрони влучили в підприємство з виробництва соняшникової олії.
- Зеленський наголосив, що Росія не сприймає мирні ініціативи та свідомо затягує війну.
- Стратегія України — захист життя цивільних і критичної інфраструктури.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що сьогоднішні російській атаки по українських містах вкотре показали, що Росія не сприймає серйозно дипломатичну роботу щодо миру.
Про це очільник держави сказав у своєму відеозверненні.
Зеленський про атаки РФ 6 січня
За його словами, після ворожих ударів у Харкові, Дніпрі та в інших наших містах триває ліквідація наслідків.
У Києві сьогодні російські цілі пошкодили лікарню – абсолютно цивільний обʼєкт, наголосив Зеленський.
У Дніпрі ворожі дрони влучили у цивільне підприємство, яке займається виготовленням соняшникової олії.
– І це для Росії, як виявляється, теж мішень. У Харкові росіяни вдарили просто по теплу, по енергії для людей, по звичайному життю – балістика проти енергетики. У Херсоні ремонтні бригади, енергетики працювали, щоб відновити постачання електрики після російських ударів, – сказав глава держави.
За словами президента, всі ці атаки по Україні свідчать про те, що Росія не сприймає серйозно дипломатичну роботу, яку з нею намагаються вести цивілізовані країни.
Росія затягує війну та намагається завдати Україні якомога більше шкоди, адже для росіян це незмінна стратегія, каже президент Володимир Зеленський.
Водночас стратегія України – це захист життя.
Сьогодні у Дніпрі росіяни атакували дронами завод американської компанії Бунге з Сент-Луїса. Внаслідок влучання на дороги вилилось 300 тонн олії. Комунальні служби займаються прибиранням.