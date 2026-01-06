У проєкті мирного плану немає пункту про вступ України до НАТО, проте Київ не відмовляється від цього курсу, який закріплений у Конституції.

Про це Суспільному заявив віцепремʼєр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Шлях України до НАТО

За його словами, шлях України до НАТО на певному етапі може відрізнятися від процесу вступу до Євросоюзу, однак Північноатлантичний блок залишається нашим ключовим безпековим і військовим партнером.

Тарас Качка вважає, що НАТО є найефективнішим інструментом взаємодії зі Збройними силами, адже Україна впроваджує та використовує стандарти блоку у плануванні, логістиці та у взаємодії з партнерами.

— І НАТО вчиться від того, як організовуються взаємодія. Це нікуди не дінеться, це далі буде посилюватись, тому ніхто не виносить НАТО за дужки, — уточнив віцепрем’єр.

Згідно з 5-м пунктом мирного плану, США, НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які віддзеркалюватимуть статтю 5 Північноатлантичного договору (збройний напад на одного члена НАТО вважається нападом на всіх, зобов’язуючи кожну країну-члена до дій, які вважатиме за необхідні, зокрема застосування сили для відновлення безпеки).

Ця стаття, за словами Тараса Качки, вважається базовою геополітичною домовленістю щодо того, як держави допомагають одна одній у разі агресії.

— І 20 пунктів проєкту мирного плану, і гарантії безпеки з боку США та європейських держав — це юридична і політична реалізація таких самих за своєю силою гарантій. І тому це не питання, що це щось слабше за НАТО, а навпаки — це сильніше за НАТО, тому що це індивідуальний юридичний інструмент, — наголосив віцепремʼєр.

За його словами, рух України до НАТО трохи сповільнився порівняно з переговорами з Євросоюзом. Саме тому наразі увагу зосередили на двосторонніх безпекових гарантіях.

Водночас Київ продовжує поступову інтеграцію в НАТО за моделлю Швеції та Фінляндії — глибоку співпрацю без формального членства.

Тарас Качка нагадав, що інтеграція України до НАТО та ЄС закріплена в Конституції.

— У Конституції чітко зафіксована мета інтеграції і до НАТО, і до Європейського Союзу. Ніхто від цього курсу не відмовляється і не відкладає його, — підсумував віцепремʼєр.

Джерело : Суспільне