Відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування (стаття 26) пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого людиною страхового стажу й становить 60, 63 і 65 років.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію за віком, збільшується на рік. Так, із 1 січня до 31 грудня 2026 року право вийти на пенсію у 60 років мають люди, у яких страховий стаж становить не менше 33 років. У 63 роки зможуть вийти на пенсію українці зі стажем від 23 років, а в 65 років ті, хто має 15 років стажу.

Якщо в людини на момент досягнення пенсійного віку немає необхідного страхового стажу, вона зможе вийти на пенсію за віком пізніше. Але є певні категорії осіб, які можуть вийти на пенсію раніше.

Зараз дивляться

Хто має право на достроковий вихід на пенсію в Україні у 2026 році та за яких умов це відбувається — читайте на Фактах ICTV.

Достроковий вихід на пенсію: кого стосується

Закон України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування передбачає достроковий вихід на пенсію для певної категорії осіб. Розгляньмо, хто має право на достроковий вихід на пенсію у 2026 році.

Таке право мають:

військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях;

військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які стали людьми з інвалідністю внаслідок контузії, каліцтва, поранення, одержаних під час захисту України або під час виконання інших службових обов’язків, або які отримали захворювання, пов’язане з перебуванням на фронті чи виконанням інтернаціонального обов’язку;

люди з інвалідністю по зору I групи – сліпі та особи з інвалідністю з дитинства I групи (але не раніше ніж за 10 років для чоловіків і за 15 років для жінок до досягнення пенсійного віку) за наявності в чоловіків не менше 15 років страхового стажу і наявності не менше 10 років страхового стажу в жінок;

жінки, які народили п’ятеро та більше дітей;

матері дітей – осіб з інвалідністю з дитинства, які виховали їх до восьмирічного віку, також мають право на призначення дострокової пенсії за віком, але не раніше ніж за 5 років до досягнення пенсійного віку;

співробітники, з якими було розірвано трудовий договір з ініціативи власника (уповноваженого ним органу) через зміни в організації виробництва і праці, зокрема реорганізацію, перепрофілювання, ліквідацію підприємств, установ, організацій, скорочення численності або штату працівників за 1,5 року до встановленого законодавством пенсійного віку за умови реєстрації осіб у Державній службі зайнятості та відсутності належної для них роботи;

співробітники передпенсійного віку, трудовий договір з якими було розірвано у зв’язку з невідповідністю працівника займаній посаді за станом здоров’я (за 1,5 року до встановленого законодавством пенсійного віку).

Достроковий вихід на пенсію можливий для працівників, що влаштовані на повний робочий день та зайняті на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими й особливо важкими умовами праці.

На пільгових умовах мають право на пенсію за віком, незалежно від місця останньої роботи, працівники, зайняті повний робочий день на підземних роботах, на роботах з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці (за списком № 1 і за результатами атестації робочих місць) після досягнення 50 років та при стажі роботи:

у чоловіків — від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах;

у жінок — від 15 років 6 місяців до 20 років, з них не менше 7 років 6 місяців на зазначених роботах.

Якщо працівник не має зазначеного вище стажу роботи з особливо шкідливими і особливо важкими умовами праці, але має не менше половини стажу на зазначених роботах, пенсія на пільгових умовах призначається із зменшенням пенсійного віку:

чоловікам на 1 рік за кожний рік такої роботи;

жінкам на 1 рік 4 місяці за кожний рік такої роботи.

На інших роботах із шкідливими і важкими умовами праці (за списком № 2 і за результатами атестації робочих місць після досягнення 55 років) та при стажі роботи:

у чоловіків — від 25 років 6 місяців до 30 років, з них не менше 12 років 6 місяців на зазначених роботах;

у жінок — від 20 років 6 місяців до 25 років, з них не менше 10 років на зазначених роботах.

Порядок застосування списків затверджено наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.11.2005 № 383.

Умови дострокового виходу на пенсію учасників бойових дій

Вік виходу УБД на дострокову пенсію:

чоловіки – після досягнення 55 років за наявності страхового стажу не менше 25 років;

жінки – після досягнення 50 років за наявності страхового стажу не менше 20 років.

Право на призначення пенсії за віком зі зниженням пенсійного віку мають військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, поліцейські, які брали участь:

у бойових діях;

в антитерористичних операціях в районах їх проведення;

у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі й стримуванні збройної агресії Росії у Луганській та Донецькій областях;

у разі безпосередньої участі у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією РФ проти України.

Джерело: Пенсійний фонд України