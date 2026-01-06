Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 940 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Окрім того, минулої доби наші оборонці уразили майже 50 одиниць артилерійської техніки.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили сім районів зосередження ворога, два пункти управління, один зенітно-ракетний комплекс Тор, два пункти управління БпЛА, чотири гармати та ще два інших важливих об’єкта російських загарбників.

Втрати РФ на 6 січня

особового складу – близько 1 213 460 (+940) осіб,

танків – 11 512 (+5) од,

бойових броньованих машин – 23 863 (+6) од,

артилерійських систем – 35 831 (+46) од,

РСЗВ – 1 593 (+1) од,

засобів ППО – 1 269 (+1) од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 101 443 (+879) од,

крилатих ракет – 4 137 од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човни – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 73 102 (+157) од,

спеціальної техніки – 4 036 од.

Учора на Миколаївщині збито та придушено чотири ударних дрони типу Shahed 131/136 та безпілотників-імітаторів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 413-ту добу.

Джерело : Генштаб ЗСУ