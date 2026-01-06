У Ямполі, що на Донеччині, Сили оборони помітили російську штурмову групу, яка пересувалася на квадроциклах.

Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.

ЗСУ зірвали штурм ворога на Ямпіль

Так, російські окупанти під прикриттям поганої погоди – сильного снігопаду, вітру та нульової видимості – на квадроциклах висунули штурмову групу. Загарбники, напевно, думали, що українські дрони в таку погоду не зможуть літати, тож розраховували пройти непоміченими.

Зараз дивляться

За інформацією військових, ворожу групу виявили дорогою на Ямпіль. Пілоти батальйону SIGNUM миттєво розпочали роботу.

— Працювали в парах — чітко, холодно, без хаосу. Координація, досвід і злагодженість дали результат, — йдеться у повідомленні Сухопутний військ.

Ямпіль на карті

Населений пункт Ямпіль розташований частково у сірій зоні. Через нього йде дорога на Лиман і Слов’янськ.

У жовтні 2025 року повідомлялося, що армія РФ накопичує сили та будує фортифікації в районі Серебрянського лісу на адмінкордоні між Донецькою та Луганською областями. Окупанти готують штурм селища Ямпіль у Лиманській громаді.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 413-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.