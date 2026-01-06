ЗСУ зірвали ворожий штурм дорогою на Ямпіль Донецької області
- Російська штурмова група рухалася на квадроциклах у напрямку Ямполя.
- Окупанти скористалися снігопадом, вітром і нульовою видимістю.
- Ворог розраховував, що українські дрони не працюватимуть у негоду.
У Ямполі, що на Донеччині, Сили оборони помітили російську штурмову групу, яка пересувалася на квадроциклах.
Про це повідомляє командування Сухопутних військ ЗСУ.
ЗСУ зірвали штурм ворога на Ямпіль
Так, російські окупанти під прикриттям поганої погоди – сильного снігопаду, вітру та нульової видимості – на квадроциклах висунули штурмову групу. Загарбники, напевно, думали, що українські дрони в таку погоду не зможуть літати, тож розраховували пройти непоміченими.
За інформацією військових, ворожу групу виявили дорогою на Ямпіль. Пілоти батальйону SIGNUM миттєво розпочали роботу.
— Працювали в парах — чітко, холодно, без хаосу. Координація, досвід і злагодженість дали результат, — йдеться у повідомленні Сухопутний військ.
Ямпіль на карті
Населений пункт Ямпіль розташований частково у сірій зоні. Через нього йде дорога на Лиман і Слов’янськ.
У жовтні 2025 року повідомлялося, що армія РФ накопичує сили та будує фортифікації в районі Серебрянського лісу на адмінкордоні між Донецькою та Луганською областями. Окупанти готують штурм селища Ямпіль у Лиманській громаді.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 413-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.