Попри складну ситуацію, держава продовжує виплачувати пенсії та соціальні виплати найбільш незахищеним верствам населення. Але все ж таки є випадки, коли можуть затримуватися пенсії.

Факти ICTV намагалися розібратися, чому затримують пенсію та що робити в такому випадку.

Чому затримують пенсію ВПО

Найчастіше затримки пенсії стосуються внутрішньо переміщених пенсіонерів, які повинні довести власну особу та пройти процедуру ідентифікації. Тобто пенсіонери, які цього не зробили, можуть не отримати пенсію доти, доки не підтвердять власну особу та не пройдуть процедуру ідентифікації.

Для цього не обов’язково приходити до відділення Ощадбанку. Адже виконати процес ідентифікації можна онлайн. Найпростіше це зробити через особистий кабінет на сайті Пенсійного фонду України або через відеозв’язок зі спеціалістом.

Особи, які тимчасово проживають за межами України, можуть звернутися до дипломатичних представництв.

Чи буде затримка пенсії в Україні у 2026 році

Станом на 6 січня профінансовано:

пенсійні виплати – 16,5 млрд грн, з яких 2,7 млрд грн виплачено через АТ Укрпошта, а 13,8 млрд грн – через уповноважені банки;

житлові субсидії та пільги – 4,7 млрд грн;

страхові виплати – 1,4 млрд грн, у тому числі лікарняні – 0,2 млрд грн.

У січні Пенсійний фонд України надав 193,2 тис. послуг громадянам, які зверталися до його органів.

Що робити, якщо затримують пенсію в Україні

Пенсійний фонд продовжує реалізовувати рішення уряду й взяв на себе адміністрування таких виплат.

Фахівці Пенсійного фонду роблять все можливе, щоб люди і надалі отримували підтримку без зайвих складнощів і довгих черг.

Якщо у вас є запитання, звертайтесь до контакт-центру:

0 800 503 753 (дзвінки безкоштовні)

(044) 281-08-70

(044) 281-08-71

Насамперед потрібно перевірити термін дії банківської картки. Це можна зробити у власному кабінеті чи просто подивитися на цифри на пластиковій карті. Якщо термін дії карти закінчився, потрібно дізнатися, чи можливо його автоматично подовжити. Якщо ні, то карту доведеться перевипустити. Для цього варто звернутися у відділення банку.

Навіть, якщо термін дії картки закінчився, це зовсім не означає, що пенсіонер не зможе отримати власних коштів. Пенсія продовжує надходити на рахунок пенсіонера, тому її можна отримати, замовивши іншу картку. Якщо ж гроші потрібні терміново, то можна звернутися до відділення банку з паспортом та отримати готівку у касі.