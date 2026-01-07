Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень.

Противник завдав одного ракетного та 54 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 139 керованих авіабомб.

Крім цього, росіяни залучили до ураження 4073 дрони-камікадзе та здійснили 2552 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на вечір 6 січня.

Карта бойових дій в Україні на 7 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 414-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.