Сполучені Штати Америки поки не надсилали нові системи протиповітряної оборони в Україну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 7 січня.

Зеленський про ППО від США

За словами глави держави, ракети для систем ППО потроху надходять, але Україна хотіла б пришвидшити процес. Зеленський закликав ще раз Вашингтон посприяти цьому.

– Щодо ракет – йдуть, хочемо прискорити. Дуже хочемо і ще раз просимо США, – наголосив президент України.

Окремо Володимир Зеленський подякував Норвегії, особливо прем’єр-міністру Йонасу Гару Стьоре. Глава держави зазначив, що не казатиме деталі.

Нещодавно Пентагон повідомив про наміри США потроїти виробництво ракет для систем ППО Patriot, уклавши семирічну рамкову угоду з американською корпорацією Lockheed Martin.

Як зазначили у Міністерстві оборони США, документ спрямований на збільшення випуску найсучаснішої модифікації ракет-перехоплювачів Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE).

Згідно з планами Пентагону, США планують наростити обсяги виробництва приблизно з 600 ракет до 2 тис. одиниць на рік, щоб суттєво посилити можливості протиповітряної та протиракетної оборони.