Обміни полоненими не відбувалися з жовтня минулого року, оскільки Російська Федерація гальмує процес через те, що це питання є дуже важливим для України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами.

Зеленський про обміни полоненими

За словами глави держави, паузи в обмінах полоненими пов’язані з тим, що для Росії цей процес є тиском на Україну.

Як стверджує Зеленський, Україна знаходить свої дипломатичні тиски на Росію, щоб вона закінчила війну.

На його думку, Росія розуміє, що обміни військовополоненими – це важливе і болюче питання, тому гальмує цей процес навмисно.

Водночас Україна робитиме все, щоб розблоковувати обміни військовополонених, наголосив глава держави.

Як пояснив Зеленський, питаннями щодо обмінів займався Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, Служба безпеки України та Кирило Буданов, бувши керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони.

За словами глави держави, людина на посаді керівника Офісу президента повинна займатися обмінами, оскільки це дуже важливе питання.

Як наголосив Зеленський, саме тому новий очільник Офісу президента Кирило Буданов займеться обмінами разом з секретарем Ради національної безпеки і оборони України Рустемом Умєровим.

Президент додав, що це є одним з питань української переговорної групи.

Наприкінці грудня 2025 року Володимир Зеленський заявляв про зупинення обміну полоненими між Україною та РФ фактично зупинився, оскільки процес почав гальмувати російський агресор.

За його словами, тоді Умєров домовився з російською стороною про досить великий обмін полоненими напередодні Нового року, але відбулося гальмування саме з боку Росії.