Європейські союзники та Україна погодили план довгострокових гарантій безпеки у Парижі. США підтримали ініціативу, але остаточна заява не включає пряму участь Америки у багатонаціональних силах.

Про це повідомляє Рolitico.

Гарантії безпеки України: що приховали у фінальній заяві

Зазначається, що посланець США Стів Віткофф та зять Дональда Трампа Джаред Кушнер високо оцінили роботу Європи з розробки плану, який би забезпечив гарантії безпеки для поточних мирних переговорів з Росією.

– Ми значною мірою завершили протоколи безпеки. Це важливо, щоб, коли ця війна закінчиться, вона закінчилася назавжди, – сказав Віткофф та похвалив президента України Володимира Зеленського і його команду.

Президент Франції Еммануель Макрон також заявив, що європейці, американці та українці домовилися про надійні гарантії безпеки для України.

У ці гарантії увійшли моніторинг припинення вогню під керівництвом США та розгортання багатонаціональних сил в Україні у разі мирної угоди з Росією, згідно зі спільною заявою так званої коаліції охочих – вільної групи союзників України, до якої не входить Вашингтон.

Макрон заявив, що гарантії безпеки є ключем до того, щоб мирна угода ніколи не означала капітуляції України та щоб вона не дозволила РФ знову становити загрозу для України.

– Але оптимістичні заяви в Парижі не розвіють сумнівів щодо зобов’язання США підтримувати Україну та європейський континент. Хоча спочатку всі сподівалися, що Вашингтон зобов’яжеться підписати спільну заяву щодо гарантій безпеки, остаточну декларацію зрештою підписала лише коаліція охочих, – наголосили журналісти

До того ж, деталі участі Америки в багатонаціональних силах в Україні були видалені з попереднього проєкту, з яким ознайомилося видання.

У тій версії, зокрема, передбачалося, що США зобов’яжуться підтримувати сили у разі нападу та допомагати розвідувальними даними та логістикою.

Лідери також не хотіли ставити під сумнів достовірність зобов’язань США після захоплення американськими військами президента Венесуели Ніколаса Мадуро та погрози президента Дональда Трампа анексувати Гренландію.

Віткофф відмовився коментувати ситуацію з Гренландією, натомість зосередивши свою увагу на Києві та наполягаючи на тому, що Трамп рішуче підтримує протоколи безпеки.

