Під час чергового раунду консультацій сторони обговорили можливі формати подальших контактів на рівні лідерів за участі України, європейських партнерів і Сполучених Штатів Америки.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров.

Умєров про переговори між Україною, Європою і США

За словами Умєрова, за підсумками дня готується детальна доповідь президенту України Володимиру Зеленському.

Секретар РНБО розповів, що проведено черговий раунд консультацій зі спеціальним представником США Стівом Віткоффом, послом Чарльзом Кушнером, Джаредом Кушнером, а також співробітником Білого дому Джошем Груенбаумом.

– Це вже була третя зустріч з американською стороною протягом двох днів у Парижі, – звернув увагу Умєров.

Як зазначив секретар РНБО, з українського боку в перемовинах взяли участь:

начальник Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Андрій Гнатов;

керівник Офісу президента України Кирило Буданов;

перший заступник глави Офісу президента Сергій Кислиця;

очільник парламентської фракції Слуга народу Давид Арахамія;

радник Офісу Президента Олександр Бевз.

Умєров заявив, що сторони предметно обговорили ключові елементи базової рамки завершення війни.

Окремо вони зосередилися на можливих форматах подальших контактів на рівні лідерів за участі України, європейських партнерів і США, наголосив Умєров.

Буданов про підсумки переговорів у Парижі

– Другий день перемовин з партнерами у Парижі. На порядку денному — безпека та мир, – заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов.

За його словами, відбулася плідна розмова з радниками з питань національної безпеки та зустріч із делегацією США. Ключові теми стосуються гарантій безпеки та координації подальших кроків для наближення справедливого миру.

Крім цього, Буданов провів професійну зустріч із колегами з французької воєнної розвідки та особисто її керівником – генералом Жаком Лангладом де Монгро. Він подякував партнерам за конструктивний діалог та підтримку України.