Американські чиновники поспішають знайти варіанти ділових угод та інші способи посилення зв’язків з Гренландією після поновленої вимоги президента США Дональда Трампа взяти острів під контроль.

Про це повідомляє Bloomberg.

Що готує команда Трампа щодо Гренландії: деталі

Дональд Трамп продовжує повторювати свою риторику щодо бажання отримати Гренландію, аргументуючи це міркуваннями безпеки.

Однак після бурхливої діяльності з цього питання на початку минулого року, зокрема візиту туди його віцепрезидента, колись термінові зусилля щодо реалізації президентського бачення відійшли на другий план.

Так, журналісти з посиланням на анонімні джерела зауважують, що Дональд Трамп знову вимагав захопити острів і це питання наразі є його головним пріоритетом.

Білий дім заявив, що не виключає військових дій для силового захоплення Гренландії, водночас європейські лідери виступили з безпрецедентним попередженням, щоб відмовити Вашингтон від спроб захопити територію у союзника по НАТО.

Наразі, за словами джерел, близьких до цього процесу, американські чиновники зосереджені на потенційних ділових угодах, які б дали США більший вплив на острові. Це охоплює проєкти з видобутку рідкісноземельних мінералів, а також гідроелектростанції та інші підприємства. Але ці проекти, ймовірно, недостатньо просунуті, щоб задовольнити бажання Трампа швидко досягти вражаючих результатів.

За словами джерел, більш амбітні ідеї щодо політичного зближення Гренландії зі США не отримали просування через прохолодний прийом з боку уряду там і в Данії.

Вони також зауважили, що застосування сили для захоплення Гренландії не розглядається серйозно. Високопоставлені республіканці також цього тижня намагалися спростувати ідею про те, що США розглядають можливість військових дій.

– Ми не розглядаємо можливість проведення військової операції в Гренландії. Було б чудово, якби Гренландія вирішила стати частиною Сполучених Штатів і якби Данія сказала, що розуміє причину, чому вони цього хочуть. Давайте укладемо угоду, але вона буде лише за відповідних умов, – сказав голова Комітету Сенату з питань збройних сил, сенатор Роджер Вікер.

Проте Данія відмовляється від пропозицій Вашингтона і запропонувала США просто посилити військову та економічну присутність на острові.

Таке рішення, однак, не задовольнило адміністрацію Трампа.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила в середу, що купівля острова також все ще обговорюється.

Серед інших ідей, які розглядав Білий дім, є Компетент про вільну асоціацію за зразком угод, які США мають з острівними державами Тихого океану, повідомляють джерела, близькі до цього процесу. Однак це, ймовірно, вимагатиме від Данії відмовитися від контролю.

Європейським чиновникам було важко встигати за часто суперечливими сигналами адміністрації США. Після того як у вівторок з’явилися повідомлення про те, що державний секретар Марко Рубіо на закритій зустрічі заявив провідним законодавцям, зокрема Вікера, що адміністрація все ще прагне купити Гренландію, високопоставлений республіканець на Капітолійському пагорбі в середу применшив цю думку до фрази “це був жарт”.

Міністри закордонних справ Данії та Гренландії мають зустрітися з Марко Рубіо у Вашингтоні наступного тижня, щоб обговорити це питання.

У США вважають, що наступні тижні будуть “критично важливими” з цього питання.

Нагадаємо, Дональд Трамп посилався на посилену військово-морську та іншу активність навколо Гренландії з боку Китаю та Росії, щоб виправдати свої заклики до встановлення контролю США над островом.

Та данські й гренландські чиновники стверджують, що ці побоювання перебільшені.

Зауважимо, що Трамп вперше висунув ідею купівлі Гренландії у 2019 році, під час свого першого президентського терміну. ​​

Після повернення до Білого дому він посилив свою риторику. У грудні данська розвідувальна служба вперше назвала США потенційною загрозою безпеці.

Джерело : Bloomberg