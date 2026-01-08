Цієї ночі наслідки чергової російської атаки відчули одразу кілька регіонів України: у Запорізькій та Дніпропетровській областях запровадили аварійні відключення електроенергії, місцями були перебої з водою та зв’язком.

Водночас у Франції готуються до нової зустрічі щодо України та гарантій безпеки, а в Україні тривають розслідування і суди за воєнні злочини РФ та робота над правилами повоєнних виборів.

Детальніше про головні події ночі

На Запоріжжі аварійні відключення

Після атаки РФ 7 січня у Запорізькій області запровадили обмеження електропостачання.

За даними начальника Запорізької ОВА Івана Федорова, енергетики працюють над відновленням і стабілізацією системи.

У Запоріжжі також фіксували перебої з водопостачанням — у місті поступово відновлюють подачу води, майже всі райони вже з водою.

Лікарні та водопостачання перевели на роботу від генераторів, критична інфраструктура функціонує.

Через масштабне знеструмлення мобільний зв’язок у регіоні працює в аварійному режимі: базові станції переводять на акумулятори (орієнтовно до 8 годин), паралельно розгортають генератори.

Також повідомлялося, що через відсутність електрики у місті може бути не чутно сигнал повітряної тривоги.

У Запоріжжі розгорнули 200 Пунктів незламності.

Дніпропетровщина майже знеструмлена

На Дніпропетровщині через наслідки атаки РФ 7 січня застосували аварійні відключення світла — електропостачання зникло в багатьох районах Дніпра та області, місцями були проблеми з водою і мобільним зв’язком.

Світла також не було у частині населених пунктів, зокрема в Павлограді та Синельниковому.

Відомо, що у Дніпрі зупинилося метро — людей виводили з тунелів, ескалатори не працювали.

Міський голова Борис Філатов повідомляв, що лікарні переведені на генератори й мають запаси води; у місті діють близько 130 колонок із технічною водою, а за потреби планували розгортати Пункти незламності (загалом їх 89).

Також зазначалося про ймовірні перебої в роботі електротранспорту, тому зранку 8 січня його максимально замінять автобуси.

Укрзалізниця попередила про незаплановані зупинки приміських поїздів і контрольовані затримки в регіоні: зокрема, йшлося про напрямки Запоріжжя — Синельникове, Чаплине — Синельникове, Дніпро — Чаплине, Пʼятихатки — Дніпро.

Орієнтовний час затримки — близько години, готували резервні тепловози.

Також повідомлялося, що частина поїздів вирушає під резервною теплотягою, зокрема 734 Київ — Дніпро, 37 Запоріжжя — Київ, 119 Дніпро — Холм, 79 Дніпро — Львів.

Макрон скликає зустріч у форматі Сен-Дені щодо України

Сьогодні 8 січня в Єлисейському палаці запланована зустріч у форматі Сен-Дені, яку скликає президент Франції Еммануель Макрон.

Як зазначається, вона стане продовженням засідання Коаліції охочих, що відбулося 6 січня в Парижі.

До участі запрошені керівники ключових французьких інституцій і парламенту, а головна тема — ситуація в Україні та питання гарантій безпеки, пов’язаних із війною.

Співробітника ФСБ заочно засудили за катування в Балаклії

Балаклійський районний суд Харківської області заочно засудив 33-річного співробітника ФСБ Павла Каширського до 11 років позбавлення волі за порушення законів та звичаїв війни.

За матеріалами слідства, він був причетний до знущань над жителями окупованого міста: людей арештовували, кидали до катівні, били та катували струмом.

У публікації також наведені деталі про катівню в Балаклії, яку після деокупації міста у вересні 2022 року виявили в будівлі місцевого відділу поліції: слідчі знаходили знаряддя тортур, а потерпілі свідчили про нелюдські умови утримання.

ЦВК напрацювала пропозиції щодо виборів після скасування воєнного стану

Центральна виборча комісія повідомила, що схвалила пропозиції щодо законодавчого врегулювання організації та проведення загальнодержавних виборів після припинення або скасування воєнного стану.

Пропозиції планують надіслати профільному комітету Верховної Ради та робочій групі, яка готує комплексні зміни для повоєнних виборів.

У ЦВК зазначили, що в межах роботи (із залученням представників влади, депутатів, громадянського суспільства та міжнародних інституцій) напрацювали:

механізми актуалізації даних про виборців,

підходи до організації голосування громадян за кордоном,

план заходів для підготовки й проведення післявоєнних виборів.

Трамп дав “зелене світло»” законопроєкту про санкції проти РФ

Президент США Дональд Трамп схвалив просування двопартійного законопроєкту про посилення санкцій проти Росії.

Про це повідомив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є одним з авторів документа.

За словами Грема, після продуктивної зустрічі з Трампом президент “дав зелене світло” законопроєкту, над яким кілька місяців працювали разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем та іншими законодавцями.

Сенатор наголосив, що це рішення є вчасним, адже Україна йде на поступки заради миру, тоді як Володимир Путін, за його словами, лише затягує процес і продовжує війну.

Законопроєкт, за задумом авторів, надасть президентові США додаткові важелі впливу — зокрема можливість запроваджувати санкції проти країн, які купують дешеву російську нафту та таким чином фінансують російську військову машину.

Грем зазначив, що документ може посилити тиск на такі держави, як Китай, Індія та Бразилія, аби стимулювати їх припинити закупівлю російської нафти.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 415-ту добу.

