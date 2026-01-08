Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 8 січня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 255 бойових зіткнень.
Вчора російські війська завдали одного ракетного та 16 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 66 керованих авіабомб.
Крім цього, залучили для уражень 2353 дронів-камікадзе та здійснили 2363 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Зараз дивляться
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на вечір 7 січня.
Карта бойових дій в Україні на 8 січня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 415-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.