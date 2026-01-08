На Покровському напрямку ситуація залишається найскладнішою, адже щодня відбувається близько пів сотні бойових зіткнень.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський розповів, що працює у військових частинах, які виконують бойові завдання в районі Покровсько-Мирноградської агломерації.

Сирський про ситуацію на Покровському напрямку

За словами головнокомандувача ЗСУ, російські війська намагаються збільшувати тиск на українські оборонні позиції, перекидають додаткові резерви та шукають можливості для просування, зокрема, через інфільтраційні дії та постійні штурми.

Проте українські захисники докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування окупантів, знищити його особовий склад і техніку. Північна частина Покровська залишається під контролем ЗСУ.

Водночас українські воїни зупиняють армію Росії у Мирнограді та ведуть активну оборону, стверджує головнокомандувач ЗСУ.

За результатами доповідей на місцях, Сирський уточнив завдання командирам армійських корпусів і бригад.

Він розповів, що визначив комплекс конкретних кроків для підвищення стійкості оборони, забезпечення безперебійної роботи ключових логістичних маршрутів, що безпосередньо впливають на постачання боєприпасів та підкріплення для Сил оборони.

На думку головнокомандувача, головне завдання – підтримувати бойові спроможності та берегти життя українських захисників.

Бої на Покровському напрямку вирізняються високою динамікою та інтенсивністю, наголосив Сирський, однак українські воїни діють рішуче та професійно, демонструючи силу, витримку та злагодженість.

Головнокомандувач ЗСУ подякував солдатам, сержантам та офіцерам, завдяки яким російські війська зазнають величезних втрат, а Покровськ та Мирноград залишається під контролем України.