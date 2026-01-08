Російська пропаганда використовує ШІ-технології в TikTok для створення фейкових відео про нібито масові мітинги в Україні, намагаючись дестабілізувати ситуацію через соцмережі.

ШІ-відео з протестами в Україні у TikTok

Виявлено вже близько півсотні таких TikTok-відео, які загалом набрали понад 6 млн переглядів, пише Texty.org.ua.

Як зазначається, високі показники переглядів не завжди відображають реальну підтримку ідей, оскільки контент просувається алгоритмами платформ та може штучно накручуватися ботофермами.

Зараз дивляться

Зокрема, на деяких акаунтах помітили нібито репортажі журналісток про протести в Києві, Одесі та Харкові, які опубліковані наприкінці грудня 2025 року. Інформацію про те, чи справді відбувалися такі події, можна легко перевірити за стрічками новин якісних ЗМІ.

Журналісти звертають увагу, що ШІ-походження таких відео можна розпізнати за неприродними обличчями репортерок і мімікою, а також масовими помилками в наголосах.

Найголовніше – соціальна мережа TikTok маркує ці матеріали позначкою: містить медіа, згенеровані ШІ.

За інформацією журналістів, фейковий репортаж з Києва зібрав найбільше переглядів серед усіх проаналізованих роликів – понад 2,2 млн.

У таких роликах штучний інтелект створює візуальний ряд із натовпами, спецтехнікою та поліцейськими сиренами. Штучно згенеровані репортерки емоційно озвучують текст, уникаючи будь-яких конкретних фактів чи деталей подій.

Наприклад, звучать такі фейкові тези:

ми у центрі Києва біля імпровізованого блокпоста, тут просто на очах змінюється хід подій;

ми в центрі Одеси, де триває державний переворот;

тут відбувається те, що навіть важко усвідомити.

Маніпулятивне подання інформації без конкретики має на меті дезорієнтувати користувачів та сформувати у них хибне враження про початок внутрішніх протестів. У виданні наголошують, що такі ШІ-фейки є частиною російського плану з організації штучного громадського спротиву всередині України.

8 січня Центр протидії дезінформації попередив, що російська пропаганда активно поширює вигадані фейки про нібито масові домагання до українських дітей у європейських школах, оформлені у вигляді новин у стилі публікацій Euronews.