У п’ятницю, 9 січня, учні в Одеській, Київській та Рівненській областях навчатимуться дистанційно або залишатимуться на канікулах через ускладнення погодних умов, які супроводжуються снігопадами, ожеледицею та сильним вітром.

Одеська область

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що на Одещині очікується зниження температури повітря, мокрий сніг, поривчастий вітер та ожеледиця. У регіоні оголошено жовтий рівень небезпечності.

– З метою збереження безпеки учнів та належної організації освітнього процесу, Одеською обласною державною адміністрацією підписано розпорядження про організацію освітнього процесу 9 січня 2026 року у форматі дистанційного навчання, – заявив він.

Київська область

Очільник Київської ОВА Микола Калашник зазначив, що на область насувається потужний циклон.

– Переважна більшість шкіл області перебуває на канікулах до 19 січня. У зв’язку з погіршенням погодних умов, прийнято рішення школам, які планували відновити навчання з 12 січня, продовжити канікули до 19 січня або організувати навчальний процес у дистанційному форматі, – зазначив він.

Голова ОВА звернувся до батьків дошкільнят із проханням за можливості залишити дітей удома. Заклади дошкільної освіти з завтрашнього дня працюватимуть у форматі чергових груп.

На період ускладнення погодних умов рекомендовано перевести роботу підприємств, установ та організацій у дистанційний режим.

Ці рекомендації не поширюються на об’єкти критичної інфраструктури та інші установи, де дистанційна робота неможлива.

Рівненська область

Школи Рівненщини 9 січня також працюватимуть у дистанційному форматі. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

За його словами, відповідну рекомендацію громадам області надіслав Департамент освіти і науки Рівненської ОДА.

– Таке рішення було прийнято зважаючи на сильні снігопади, які завтра лише посиляться. В умовах негоди – безпека школярів понад усе, – наголосив він.