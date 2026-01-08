У п’ятницю у всіх областях діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для підприємств.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 9 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів, – повідомила компанія Укренерго.

Причиною запровадження обмежувальних заходів стали наслідки ракетних та дронових атак РФ на енергетичні об’єкти.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому час та обсяг відключень слід перевіряти на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

Зростання споживання електрики через похолодання

Завтра в більшості областей України очікується суттєве зниження температури. Морози будуть тривалими, що призведе до помітного зростання споживання електроенергії.

– За таких умов дотримання рекомендацій щодо раціонального споживання електроенергії (особливо у години пікових навантажень вранці та увечері) – допоможе збалансувати енергосистему та дозволить зменшити обсяг вимушено запроваджених обмежень, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Виконання споживачами простих і зрозумілих порад має стати внеском кожного у протидію спробам ворога залишити українців без світла. Зокрема, громадян закликають:

не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів,

вимикати освітлення в порожніх кімнатах і кабінетах,

від’єднувати від мережі техніку, якою не користуються.

за можливості рекомендується переносити енергоємні процеси – прання, нагрів води в бойлері чи роботу посудомийної машини – на нічний час після 23:00.

Також радять максимально обмежити використання електрообігрівачів і не застосовувати їх у періоди пікового споживання зранку та ввечері з 08:00 до 11:00 і з 16:00 до 22:00.

Наголошується на доцільності заміни ламп розжарювання на енергозберігаючі, використанні енергоощадної побутової техніки та дотриманні паузи щонайменше 20 хвилин після відновлення електропостачання за графіком перед увімкненням потужних приладів.

Також споживачів просять уникати одночасного використання кількох енергоємних пристроїв.