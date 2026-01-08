Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Втрати ворога на 8 січня: ЗСУ знищили 1 400 окупантів, три танки і 26 артсистем
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 400 російських окупантів.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року втрати ворога склали близько 1 млн 215 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 8 січня 2026 року
- особового складу – близько 1 215 900 (+1 400) осіб,
- танків – 11 521 (+6) од.,
- бойових броньованих машин – 23 874 (+9) од.,
- артилерійських систем – 35 874 (+9) од.,
- РСЗВ – 1 596 (+1) од.,
- засобів ППО – 1 269 од.,
- літаків – 434 од.,
- гелікоптерів – 347 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1012 074 (+225) од.,
- крилатих ракет – 4 137 од.,
- кораблів / катерів – 28 од.,
- підводних човни – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 335 (+112) од.,
- спеціальної техніки – 4 037 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 415-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.