Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 400 російських окупантів.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року втрати ворога склали близько 1 млн 215 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 8 січня 2026 року

  • особового складу – близько 1 215 900 (+1 400) осіб,
  • танків – 11 521 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин – 23 874 (+9) од.,
  • артилерійських систем – 35 874 (+9) од.,
  • РСЗВ – 1 596 (+1) од.,
  • засобів ППО – 1 269 од.,
  • літаків – 434 од.,
  • гелікоптерів – 347 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1012 074 (+225) од.,
  • крилатих ракет – 4 137 од.,
  • кораблів / катерів – 28 од.,
  • підводних човни – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 73 335 (+112) од.,
  • спеціальної техніки – 4 037 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 415-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

