Радники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер зустрілися в середу, 7 січня, в Парижі з російським посланцем Кирилом Дмітрієвим для обговорення американського мирного плану в Україні.

Можлива зустріч президентів США та України Володимира Зеленського та Дональда Трампа наступного тижня, пише Axios з посиланням на джерело, обізнане з ситуацією.

Зустріч радників Трампа з Дмітрієвим: що відомо

Після досягнення домовленості з Україною щодо майже всіх аспектів плану Трампа, Білий дім прагне отримати чітку відповідь від президента Росії Володимира Путіна на цю пропозицію.

Поки що Путін не продемонстрував жодних публічних ознак того, що він готовий погодитися або навіть серйозно розглянути угоду, яку обговорюють США та Україна.

Французька газета Le Monde першою повідомила в середу, що Дмітрієва помітили поблизу посольства США в Парижі. Білий дім і представник Дмітрієва відмовилися від коментаря.

Зустріч з посланцем Путіна відбулася після того, як Віткофф і Кушнер провели два дні переговорів з високопосадовцями України та Європи, включаючи президента Володимира Зеленського та лідерів Великої Британії, Франції та Німеччини.

Ці переговори зосередилися на двох основних спірних питаннях: гарантіях безпеки для України та можливих територіальних поступках України у східному регіоні Донбасу.

Зеленський заявив у четвер, 8 січня, що угода про гарантії безпеки між США та Україною “по суті готова до остаточного оформлення на найвищому рівні” з Трампом.

– Були опрацьовані складні питання з базової рамки для завершення війни, і українська сторона презентувала можливі варіанти фіналізації цього документа, – сказав Зеленський.

Він повідомив, що Україну проінформували про те, що США будуть взаємодіяти з Росією щодо поточної пропозиції.

– Необхідно, щоб тиск на Росію продовжував зростати з тією ж інтенсивністю, що й робота наших переговорних груп, – заявив Зеленський.

Українські чиновники повідомили Axios, що існує ймовірність поїздки Зеленського до США наступного тижня для зустрічі з Трампом і остаточного оформлення угоди про гарантії безпеки.

Можливий інший варіант – зустріч двох лідерів під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі.