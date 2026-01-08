Мер Львова Андрій Садовий закликав мешканців дочекатися офіційної інформації від військових щодо того, чи був ракетний удар по місту завданий із застосуванням Орєшніка.

За його словами, наразі підтверджених даних про тип озброєння немає.

Чи був це Орешник: Садовий про вибухи у Львові

– Чи був це Орєшнік – наразі не відомо. Інформацію нададуть військові, – йдеться в повідомленні.

Раніше в мережі з’явилося відео, яке, за твердженнями користувачів, може бути схожим на попередній удар Орєшніком по Дніпру.

За свідченнями місцевих жителів, звуки вибухів у Львові були нетиповими для ракетних та дронових атак чи роботи протиповітряної оборони.

Кількість вибухів збігається з числом зарядів, які має Орєшнік.

Водночас ця інформація поки не має офіційного підтвердження, тривають перевірки та уточнення обставин.

Повітряні Сили Збройних сил України повідомили, що близько 23:30 по всій території країни було оголошено ракетну небезпеку через загрозу застосування противником балістичних ракет із полігону Капустин Яр.

– Зафіксовано вибухи у Львівській області. Інформація уточнюється, – повідомили у Повітряних Силах ЗСУ.

Військовий кореспондент Андрій Цаплієнко з посиланням на власні джерела повідомив, що протягом ночі можливе використання ворогом Орєшніка.

Нагадаємо, у Львівській області зазнав атаки обʼєкт критичної інфраструктури, а в місті під час оголошеної повітряної тривоги було чути серію вибухів.