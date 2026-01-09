Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 9 січня 2026 – ситуація на фронті
Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення.
Вчора російські війська завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 58 керованих авіабомб.
Крім цього, залучили для уражень 2982 дронів-камікадзе та здійснили 3055 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на вечір 8 січня.
Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 416-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.