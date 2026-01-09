Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення.

Вчора російські війська завдали одного ракетного та 15 авіаційних ударів, застосували дві ракети й скинули 58 керованих авіабомб.

Крім цього, залучили для уражень 2982 дронів-камікадзе та здійснили 3055 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на вечір 8 січня.

Карта бойових дій в Україні на 9 січня 2026

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 416-ту добу.

