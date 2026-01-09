Марина Терюханова, редакторка стрічки
2 хв.
Схема метро Києва 2026: станції, пересадки та години роботи
12 вересня 2024 року було завершено реконструкцію ділянки синьої гілки Київського метрополітену. Йдеться про будівельні роботи, спрямовані на усунення аварійної ситуації на перегінному тунелі між станціями Деміївська та Либідська.
З яких ліній складається Київське метро
Київське метро складається з трьох основних ліній: Святошинсько-Броварської, Оболонсько-Теремківської і Сирецько-Печерської. Повністю ознайомитися з їхніми станціями ви можете на схемі нижче.
Де можна пересісти на іншу гілку метро в Києві
У кожної лінії метро є станція для пересадки на іншу лінію. Пересадки можливі між станціями:
- Театральна – Золоті Ворота;
- Палац Спорту – Площа Льва Толстого;
- Майдан Незалежності – Хрещатик.
Час роботи метро у Києві варіюється від станції до станції, але, загалом, вони відкриваються о 6:00 і закриваються о 23:00. Рух поїздів синьою гілкою метро починається о 5:30 ранку.