Пенсіонери та громадяни, які отримують страхові виплати, і які тимчасово перебувають за кордоном або проживають на тимчасово окупованих територіях, повинні були пройти фізичну ідентифікацію до 31 грудня 2025 року.

Така вимога передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2025 року №299 і є необхідною умовою для безперервного отримання пенсій та страхових виплат у 2026 році.

Що робити пенсіонеру, якщо не встиг пройти ідентифікацію у 2025 році, читайте в нашому матеріалі.

Пенсіонер не встиг пройти ідентифікацію у 2025: що робити

Сам факт непроходження фізичної ідентифікації протягом календарного року не скасовує рішення про призначення пенсії чи страхової виплати.

Втім, якщо до кінця 2025 року ідентифікація не була пройдена, виплати можуть бути тимчасово призупинені. Це технічний захід, а не позбавлення права на пенсію.

У разі зупинення виплат через непроходження ідентифікації, хвилюватися не варто. Після успішного проходження фізичної ідентифікації виплати автоматично поновлюються, без необхідності подавати додаткові заяви чи звертатися до суду.

Отже, потрібно якнайшвидше пройти ідентифікацію будь-яким доступним способом.

Як перевірити, чи була пройдена ідентифікація

Пенсіонери можуть самостійно перевірити факт проходження фізичної ідентифікації та дату останнього підтвердження особи. Для цього доступний сервіс Моя ідентифікація:

на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;

у мобільному застосунку Пенсійного фонду України.

Це зручний спосіб переконатися, що дані актуальні, і виплати не перебувають під загрозою призупинення.

Що робити, якщо не вдалось ідентифікуватись пенсіонеру впродовж 2025 року

Пенсійний фонд України передбачив кілька варіантів ідентифікації, щоб кожен міг обрати найбільш зручний спосіб – залежно від місця перебування та технічних можливостей.

Детальний перелік способів доступний на офіційному сайті ПФУ.

Один із найпростіших і найшвидших варіантів – проходження фізичної ідентифікації за допомогою Дія.Підпису через мобільний застосунок Пенсійного фонду України. Це дозволяє підтвердити особу дистанційно, без відвідування установ.