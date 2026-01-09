Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 030 російських окупантів.

Таким чином, з 24 лютого 2022 року втрати ворога склали близько 1 млн 216 тис. осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати РФ на 8 січня 2026 року

  • особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб,
  • танків – 11 526 (+5) од.,
  • бойових броньованих машин – 23 882 (+8) од.,
  • артилерійських систем – 35 892 (+18) од.,
  • РСЗВ – 1 596 од.,
  • засобів ППО – 1 269 од.,
  • літаків – 434 од.,
  • гелікоптерів – 347 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687) од.,
  • крилатих ракет – 4 137 од.,
  • кораблів / катерів – 28 од.,
  • підводних човни – 2 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 73 426 (+90) од.,
  • спеціальної техніки – 4 037 од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 416-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

