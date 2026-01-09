Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 9 січня: ЗСУ знищили 1 030 окупантів і п’ять танків
Минулої доби Сили оборони на фронті ліквідували щонайменше 1 030 російських окупантів.
Таким чином, з 24 лютого 2022 року втрати ворога склали близько 1 млн 216 тис. осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати РФ на 8 січня 2026 року
- особового складу – близько 1 216 930 (+1 030) осіб,
- танків – 11 526 (+5) од.,
- бойових броньованих машин – 23 882 (+8) од.,
- артилерійських систем – 35 892 (+18) од.,
- РСЗВ – 1 596 од.,
- засобів ППО – 1 269 од.,
- літаків – 434 од.,
- гелікоптерів – 347 од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 102 761 (+687) од.,
- крилатих ракет – 4 137 од.,
- кораблів / катерів – 28 од.,
- підводних човни – 2 од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 426 (+90) од.,
- спеціальної техніки – 4 037 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 416-ту добу.
