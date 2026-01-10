У неділю, 11 січня, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження будуть у всіх регіонах країни.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Завтра, 11 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.

У компанії поінформували, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки ракетних і дронових атак РФ на енергоб’єкти України.

В Укренерго не назвали кількість черг, які одночасно задіють під час відключень 11 січня, але додали, що графіки можуть змінитись.

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – зазначається у дописі.

Українців закликали споживати електроенергію ощадливо.

Нагадаємо, станом на суботу, 10 січня, 648 тис. родин у Києві отримали світло після російського обстрілу 8 січня.

Увечері Міненерго повідомило, що у Києві відновили електропостачання. Столиця поступово повертається до планових графіків відключень.

– У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків, – повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.