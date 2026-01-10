Графіки відключення світла 11 січня: коли не буде електроенергії
У неділю, 11 січня, в Україні продовжать діяти графіки погодинних відключень світла. Обмеження будуть у всіх регіонах країни.
Про це повідомляє Укренерго.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Завтра, 11 січня, у всіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів), – йдеться у повідомленні.
У компанії поінформували, що причиною запровадження заходів обмеження є наслідки ракетних і дронових атак РФ на енергоб’єкти України.
В Укренерго не назвали кількість черг, які одночасно задіють під час відключень 11 січня, але додали, що графіки можуть змінитись.
– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – зазначається у дописі.
Українців закликали споживати електроенергію ощадливо.
Нагадаємо, станом на суботу, 10 січня, 648 тис. родин у Києві отримали світло після російського обстрілу 8 січня.
Увечері Міненерго повідомило, що у Києві відновили електропостачання. Столиця поступово повертається до планових графіків відключень.
– У Києві відновлено електропостачання для усіх споживачів. Енергетики продовжують відновлювальні роботи та поступово стабілізують роботу енергосистеми, переходячи від аварійних відключень до планових погодинних графіків, – повідомив заступник міністра енергетики Микола Колісник.