На кінець минулої доби на фронті відбулося 165 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали двох ракетних та 23 авіаційних ударів, застосувавши 36 ракет та скинувши 72 керовані бомби. Також ворог залучив для ураження 3967 дронів-камікадзе та здійснив 2795 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 10 січня 2026

Втрати РФ на 10 січня

особового складу – близько 1 217 810 (+880) осіб,

танків – 11 530 (+4) од,

бойових броньованих машин – 23 882 од,

артилерійських систем – 35 908 (+16) од,

РСЗВ – 1 597 (+1) од,

засобів ППО – 1 269 од,

літаків – 434 од,

гелікоптерів – 347 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 103 414 (+653) од,

крилатих ракет – 4 155 (+18) од,

кораблів / катерів – 28 од,

підводних човнів – 2 од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 73 510 (+84) од,

спеціальної техніки – 4 039 (+2) од.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 417-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Зараз дивляться