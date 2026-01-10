У ніч на 10 січня (з 18:00 9 січня) російський ворог запустив по Україні балістичну ракету Іскандер-М та 121 ударний безпілотник типу Shahed, Гербера і дрони інших типів.

Про це повідомляє командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну

Так, балістичну ракету Іскандер-М росіяни запустили з Курської області, а дрони з Курська, Орла, Міллерового, Приморсько-Ахтарська, та з мису Чауда, що в окупованому Криму.

Зі 121 дрона близько 80 були ударні Шахеди.

Станом на 08:30, сили протиповітряної оборони збили та придушили 94 ворожі безпілотники на півночі, півдні та сході країни. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 27 дронів на 15 локаціях, а також падіння уламків на одній локації.

Повітряні сили попереджають, що атака на Україну триває, в повітряному просторі фіксуються декілька ворожих БпЛА.

За інформацією очільника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжи, вночі сили ППО над Дніпропетровщиною збили 27 ворожих безпілотників.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 417-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ