У Києві після російських обстрілів світло повернули для 648 000 родин.

У Києві сім’ям поступово повертають світло

Як повідомляє ДТЕК, енергетики повернули електропостачання ще 60 тисячам осель киян. Загалом після масованого обстрілу 8 січня світло вже відновили для 648 тисяч домівок.

Наразі тривають роботи з ліквідації локальних аварій, які виникли через перевантаження мереж і морози.

Зараз дивляться

Нагадаємо, що на Лівому березі, а також у частині Печерського та Голосіївського районів застосовуються екстрені відключення.

На іншій частині Правого берега діють графіки відключень.

Це все наслідок удару РФ по Києву у ніч 9 січня. Тоді половина будинків столиці залишилась без тепла.

Найбільш складна ситуація в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, проте енергетики та комунальники працюють над тим, аби повернути тепло якомога швидше.

Вчора у КМДА повідомляли, що у Києві з систем зливають воду, але це не означає довгу відсутність тепла.