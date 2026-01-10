Україна розглядає запропонований США план створення вільної економічної зони на Донбасі.

Про це 9 січня заявив президент України Володимир Зеленський, пише Bloomberg.

Зеленський про створення ВЕЗ на Донбасі

– Формат складний, але справедливий, – сказав глава держави про пропозицію створення зони зі спеціальним правовим та податковим режимом у районах, з яких можуть бути відведені війська.

Цей план має локальний характер, на відміну від ідеї широкої угоди про вільну торгівлю між США та Україною, яка також перебуває на стадії обговорення.

Зараз дивляться

За словами Зеленського, ініціатива щодо Донбасу вимагатиме від Росії “віддзеркалення” кроків України, а також потребуватиме внутрішнього обговорення в державі.

Передбачається, що зона може бути створена в окремих частинах Донбасу та стане компромісним рішенням, яке зобов’яже обидві сторони відвести війська на достатню відстань, щоб забезпечити нормальні умови життя в регіоні.

– Ідеться про замороження лінії зіткнення, а не конфлікту, – пояснив президент.

Він додав, що така домовленість буде простішою для реалізації та контролю з боку міжнародних партнерів України.

Зеленський також повідомив про намір особисто обговорити з президентом США Дональдом Трампом конкретні зобов’язання американської сторони у разі відновлення російської агресії.

– Я не хочу, щоб все закінчилося лише обіцянками реагувати. Я дійсно хочу чогось більш конкретного, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, президенти України та США Володимир Зеленський і Дональд Трамп можуть зустрітися під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі, який запланований на період з 19 до 23 січня.