У неділю, 12 січня, в усіх регіонах України застосовуватимуться графіки погодинних відключень електроенергії, а також графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомили в НЕК Укренерго.

Відключення світла 12 січня по всій Україні

Причиною запровадження таких заходів є наслідки російських ракетно-дронових атак на об’єкти енергетичної інфраструктури.

Зараз дивляться

– Увага! Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні, – йдеться у повідомленні.

Чому енергетики застосовують аварійні відключення

У Міністерстві енергетики пояснюють, що аварійні відключення є вимушеним превентивним кроком.

Він дає змогу втримувати енергосистему, яка зазнала значних пошкоджень унаслідок масованих атак РФ.

На відміну від прогнозованих погодинних відключень, які мають визначені графіки, аварійні відключення не піддаються прогнозуванню.

Їх неможливо передбачити, вони не мають фіксованого розкладу, а їхня тривалість не може бути наперед визначена.

Аварійні відключення тривають до завершення ремонтних робіт і відновлення можливості передачі електроенергії або до моменту збалансування енергосистеми.

Це може тривати від кількох хвилин чи годин до невизначеного періоду, залежно від масштабів пошкоджень та складності відновлення.

Оператори системи розподілу мають 10 хвилин після команди оператора системи передачі – НЕК Укренерго, щоб здійснити вимкнення з метою недопущення аварій у мережі.

Такі відключення вводяться в терміновому порядку, без попередження, і діють до стабілізації ситуації.

Головні причини запровадження аварійних графіків:

Пошкодження енергооб’єктів внаслідок ворожих обстрілів.

Різке зростання споживання через похолодання та пошкодження системи.

Дефіцит потужності внаслідок пошкодження обʼєктів генерації (ТЕС, ТЕЦ, ГЕС та ГАЕС, сонячних та вітрових електростанцій).

Відновлювальні роботи. На період аварійно-ремонтних робіт після обстрілів потрібне тимчасове знеструмлення певних ділянок мережі.

Обмеження можливостей передачі. Через пошкодження системи передачі електроенергії ускладнено можливість доставки енергії до певних регіонів.