Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 11 січня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 139 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Російські загарбники завдали 33 авіаційні удари, скинувши 81 керовану авіаційну бомбу.
Крім цього, залучили для ураження 4439 дронів-камікадзе та здійснили 2830 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 11 січня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 418-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.