Для врегулювання ситуації з відключеннями електропостачання в Києві потрібен час. Ситуація зі світлом може покращитися до четверга, 15 січня.

Про це заявила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Атаки на енергосистему: яка ситуація зі світлом

За словами Свириденко, продовжується робота з подолання наслідків ворожих атак на українську енергосистему.

Вона пояснила, що протягом цього тижня не було жодного дня без обстрілів об’єктів енергетики та критичної інфраструктури. Загалом зафіксовано 44 атаки.

Основні удари ворог завдав по Донецькій, Харківській, Сумській, Полтавській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській та Херсонській і Київській областях, а також по столиці.

Як стверджує Свириденко, армія РФ здійснила одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру в Києві за весь час повномасштабної війни. За її словами, ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема, по теплогенерувальних об’єктах.

Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури, наголосила прем’єр-міністерка.

Ситуація зі світлом: коли покращиться

Як пояснила Свириденко, уряд щоденно отримує доповіді від енергетиків, ДСНС і військових адміністрацій щодо перебігу відновлювальних робіт.

– Розуміємо, що відсутність світла й тепла – важке випробування, особливо в мороз. Тому наше ключове завдання – якнайшвидше повернути людям базові умови життя, – стверджує вона.

Наразі українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого, наголосила прем’єр-міністерка. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тис. споживачів по всій Україні.

З огляду на масштаб пошкоджень, у Києві у рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії. Проте продовжують діяти планові та екстрені графіки відключень.

– Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час – орієнтуємося на четвер, – пояснила Свириденко.

Відключення світла: рішення з відновлення енергосистеми

За словами прем’єр-міністерки, уряд працює для мінімізування наслідків російських атак по українській енергосистемі.

Зокрема, надалі надаватиметься вся необхідна підтримка генерувальним компаніям, зокрема, обладнанням, ресурсами, технікою, із залученням ДСНС, щоб допомогти якнайшвидшому відновленню.

Водночас діє урядове рішення, за яким не відключаються об’єкти критичної інфраструктури стратегічного значення, що допомагає стабілізувати українську енергосистему.

Крім цього, розгорнуті всі пункти незламності, проведено їхній аудит. Державні та великі компанії долучені до підтримки людей, наголосила Свириденко.

Україна намагається нарощувати імпорт електроенергії.

Також Свириденко доручила ДСНС разом із місцевою владою невідкладно встановлювати генератори великої потужності для зменшення навантаження на центральну систему, але робота триває.

На період складних погодних умов оптимізовано навчальний і робочий процеси. Водночас забезпечено сталу та безперебійну роботу медичної системи.

За її словами, окрема тема – це постійний зв’язок з людьми. Місцева влада зобов’язана забезпечити безперервну роботу гарячих ліній, пояснила Свириденко.

Вона розповіла, що начальнику КМВА доручено організувати цілодобову роботу гарячих ліній при районних військових адміністраціях столиці. Керівники районів несуть персональну відповідальність.

Свириденко зазначила, що цілодобово працюють: урядова гаряча лінія за номером 1545, а також гаряча лінія Струм – 1549.

Прем’єр-міністерка закликала українців з розумінням поставитися до ситуації, яку створив ворог, зберігати єдність та бути енергоощадними.