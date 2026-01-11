Сильний снігопад ускладнив роботу аеропорту Гданська, через це виникли перебої в авіасполученні.

У аеропорту Гданська перебої в авіасполученні

Пасажирів просять стежити за статусом своїх рейсів та контактувати з авіакомпаніями, пише видання RMF24.

Суботній і недільний снігопад у Гданську спровокував перебої у роботі аеропорту імені Леха Валенси.

14 рейсів через сильний сніг та пориви вітру було скасовано або перенаправлено до інших аеропортів, серед них рейси до Стокгольма, Копенгагена, Амстердама, Франкфурта та Варшави.

– З вечора суботи погодні умови ускладнюють посадки, і не всі літаки можуть безпечно приземлитися, – повідомила речниця аеропорту Агнешка Міхайлов.

Крім того, вона закликала пасажирів стежити за оновленням статусу рейсів та контактувати з авіакомпаніями.

Служби аеропорту активно розчищають сніг, але прогноз погоди залишається несприятливим. Інститут метеорології та водного господарства (IMGW) попереджає про снігопад до 50 сантиметрів та сильні пориви вітру, які можуть спричинити хуртовини та вітрові зливи.

Нагадаємо, що у п’ятницю, 2 січня, в аеропорту Схіпгол поблизу Амстердама через несприятливі погодні умови було скасовано та затримано майже 450 рейсів.