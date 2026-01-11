У Києві через наслідки російських обстрілів, низькі температури та перевантаження енергомереж виникла значна кількість локальних пошкоджень.

Про це повідомили у компанії ДТЕК.

Відключення світла у Києві: що відомо

У компанії уточнили, що кількість звернень від мешканців столиці продовжує зростати.

– У частини киян відсутність світла може бути тривалою. Станом на 17:00 маємо понад 200 звернень, – йдеться у повідомленні ДТЕК у Telegram.

Енергетики зазначили, що бачать кожне звернення від мешканців міста та докладають максимальних зусиль, аби відновити електропостачання в усіх будинках.

Для цього залучені всі наявні ресурси. На об’єктах працюють 57 ремонтних бригад, які виконують роботи без перерви, щоб якнайшвидше повернути світло киянам.

– Просимо вашої допомоги електрика з’являється, вмикайте потужні прилади по черзі. Це допоможе уникнути нових аварій і швидше стабілізувати систему, – наголосили у ДТЕК.

Раніше про ситуацію з енергопостачанням у столиці висловилася глава уряду Юлія Свириденко.

За її словами, стабілізація в Києві очікується орієнтовно до четверга, 15 січня. У місті тривають відновлювальні роботи після пошкоджень.

– По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури, – зазначила Свириденко.