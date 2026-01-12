У вівторок, 13 січня, на всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це інформує Укренерго.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – йдеться у повідомленні.

В енергосистемі ситуація може змінюватися. Час і обсяг відключень за конкретною адресою споживачам радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.

Зараз дивляться

У компанії закликають економно використовувати електроенергію в ті години, коли вона подається за графіком.

Нагадаємо, протягом минулого тижня рятувальники ДСНС здійснили понад 6 тис. виїздів на надзвичайні події та врятували 173 людини.

Для оперативного реагування в службі створили Енергетичний загін, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, екстрені служби працюють у посиленому режимі. Найбільш складною залишається ситуація з ліквідацією наслідків російських обстрілів Києва та Київської області.

У найбільш постраждалих районах рятувальники додатково розгорнули пневмокаркасні модулі у дворах багатоповерхових будинків.

Там громадяни можуть зігрітися, отримати консультації та необхідну підтримку.