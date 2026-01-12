Графіки відключення світла 13 січня: обмеження діятимуть по всій Україні
У вівторок, 13 січня, на всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.
Про це інформує Укренерго.
Графіки відключення світла по всій Україні
– Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, – йдеться у повідомленні.
В енергосистемі ситуація може змінюватися. Час і обсяг відключень за конкретною адресою споживачам радять перевіряти на офіційних сторінках обленерго у своєму регіоні.
У компанії закликають економно використовувати електроенергію в ті години, коли вона подається за графіком.
Нагадаємо, протягом минулого тижня рятувальники ДСНС здійснили понад 6 тис. виїздів на надзвичайні події та врятували 173 людини.
Для оперативного реагування в службі створили Енергетичний загін, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
За його словами, екстрені служби працюють у посиленому режимі. Найбільш складною залишається ситуація з ліквідацією наслідків російських обстрілів Києва та Київської області.
У найбільш постраждалих районах рятувальники додатково розгорнули пневмокаркасні модулі у дворах багатоповерхових будинків.
Там громадяни можуть зігрітися, отримати консультації та необхідну підтримку.