Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.
Карта бойових дій на 12 січня 2026 – ситуація на фронті
Минулої доби на фронті зафіксовано 200 бойових зіткнень.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Російські загарбники завдали 48 авіаційних ударів, скинувши 129 керованих авіаційних бомб.
Крім цього, залучили для ураження 1868 дронів-камікадзе та здійснили 2121 обстріл позицій наших військ і населених пунктів.
Карта бойових дій в Україні на 12 січня 2026
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 419-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.