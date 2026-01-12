У Києві всі оселі, які залишилися без світла після масованої атаки Росії, знову підключені до енергосистеми. Про це повідомили у ДТЕК.

Усі оселі Києва підключені до енергосистеми

Однак у столиці продовжуються планові відключення.

У Шевченківському, Подільському, Оболонському, Солом’янському та Святошинському районах наразі діють стабілізаційні графіки.

Зараз дивляться

– На Лівому березі, а також в Голосіївському та Печерському районах діють екстрені відключення. Оселі мають 3-5 годин зі світлом і 7-12 – без, – йдеться у повідомленні.

У ДТЕК закликали киян, у яких зараз є електроенергія, користуватися нею ощадливо та вмикати потужні прилади по черзі. Це допомагає тримати систему стабільною.

Нагадаємо, сьогодні вдень у Києві були запроваджені екстрені відключення електроенергії за командою Укренерго. Під час дії цих відключень графіки планових відключень не діяли.

Гендиректор YASNO Сергій Коваленко наголосив, що інфраструктура не змогла витримати навантаження, тож столиця була змушена перейти на екстрені відключення.

У вівторок, 13 січня, на всій території України діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.