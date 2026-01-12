Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1 060 російських окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога на 12 січня 2026 року

  • особового складу – близько 1 220 000 (+1 060);
  • танків – 11 541;
  • бойових броньованих машин – 23 892 (+7);
  • артилерійських систем – 35 973 (+21);
  • РСЗВ – 1 598;
  • засобів ППО – 1 270 (+1);
  • літаків – 434;
  • гелікоптерів – 347;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 421 (+353);
  • крилатих ракет – 4 155;
  • кораблів (катерів) – 28;
  • підводних човнів – 2;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 73 742 (+98);
  • спеціальної техніки – 4 042 (+3).

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 419-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

