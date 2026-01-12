Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Втрати ворога на 12 січня: мінус 1060 окупантів та 21 артсистема
Минулої доби Сили оборони України ліквідували щонайменше 1 060 російських окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога на 12 січня 2026 року
- особового складу – близько 1 220 000 (+1 060);
- танків – 11 541;
- бойових броньованих машин – 23 892 (+7);
- артилерійських систем – 35 973 (+21);
- РСЗВ – 1 598;
- засобів ППО – 1 270 (+1);
- літаків – 434;
- гелікоптерів – 347;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 104 421 (+353);
- крилатих ракет – 4 155;
- кораблів (катерів) – 28;
- підводних човнів – 2;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 73 742 (+98);
- спеціальної техніки – 4 042 (+3).
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 419-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
