Після чергового нічного обстрілу з боку РФ ситуація зі світлом та теплопостачанням у Києві залишається складною.

Яка ситуація у Києві зараз

У Києві через наслідки чергової атаки РФ введено і діють екстрені відключення світла, повідомляє КМДА. На даний момент прогнозів про те, скільки може не бути світла – немає.

– Після сьогоднішнього обстрілу в столиці наразі ще більший дефіцит електроенергії. Навіть для забезпечення критичної інфраструктури. Енергетики працюють. Але ситуація надзвичайно складна, – повідомив міський голова Віталій Кличко.

Замість наземного електротранспорту, рух якого через ситуацію в енергосистемі призупинено, на дублюючі маршрути виводяться автобуси. Детальніше про маршрути можна дізнатися за посиланням.

Без тепла залишаються близько 500 будинків.

У свою чергу мер Києва доручив Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА і районним держадміністраціям міста забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням тих мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. За його словами, це переважно одинокі люди старшого віку.

– Що стосується тих, хто не стоїть на обліку. Звертаюся до киян, якщо ви знаєте, що поруч з вами проживає одинока людина старшого віку, маломобільна або людина з інвалідністю, яка потребує допомоги, повідомте про це або в Контактний центр 15-51, або в райадміністрацію вашого району, – додав він.

Також Кличко звернув увагу, що інформація про нібито закриття супермаркетів великих мереж не відповідає дійсності.

– Дякую бізнесу, який продовжує працювати, щоб забезпечувати необхідними продуктами і товарами мешканців міста в умовах надзвичайної ситуації, – написав він у Telegram.

Крім того, Віталій Кличкой дав доручення столичним підприємствам, які задіяні в ліквідації надзвичайної ситуації, виплатити додаткову грошову винагороду їх фахівцям, які вдень і вночі працюють, щоб повернути киянам необхідні послуги. Зокрема, це стосується Київтеплоенерго, Київводоканал, керуючих компаній, Київавтодору.

Комунальники продовжують роботу з ліквідації наслідків ворожих атак.