Відключення світла у Київській області 13 січня: де діють екстрені обмеження
У вівторок, 13 січня, у Київській області запроваджено екстрені відключення електроенергії.
Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.
Відключення світла у Київській області 13 січня
За інформацією енергетиків, через ворожу атаку у більшій частині Бучанського району Київщини введено екстрені відключення електроенергії.
Крім того, екстрені відключення також продовжують діяти у Бориспільському та Броварському районах.
У решті районів Київської області електропостачання здійснюється за стабілізаційними графіками.
У ДТЕК наголошують, що під час екстрених відключень погодинні графіки не застосовуються, а електроенергія може зникати без попередження.
Тривалість самих відключень залежить від стану енергосистеми.
Енергетики закликають споживачів, у яких наразі є світло, користуватися електроенергією ощадливо.
У ДТЕК також повідомляли, що екстрені відключення електроенергії запроваджені також у Києві.
У разі змін ситуації ДТЕК обіцяє оперативно інформувати мешканців через офіційні канали зв’язку.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 420-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.