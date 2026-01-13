У вівторок, 13 січня, у Київській області запроваджено екстрені відключення електроенергії.

Про це повідомили у ДТЕК Київські регіональні електромережі.

Відключення світла у Київській області 13 січня

За інформацією енергетиків, через ворожу атаку у більшій частині Бучанського району Київщини введено екстрені відключення електроенергії.

Зараз дивляться

Крім того, екстрені відключення також продовжують діяти у Бориспільському та Броварському районах.

У решті районів Київської області електропостачання здійснюється за стабілізаційними графіками.

У ДТЕК наголошують, що під час екстрених відключень погодинні графіки не застосовуються, а електроенергія може зникати без попередження.

Тривалість самих відключень залежить від стану енергосистеми.

Енергетики закликають споживачів, у яких наразі є світло, користуватися електроенергією ощадливо.

У ДТЕК також повідомляли, що екстрені відключення електроенергії запроваджені також у Києві.

У разі змін ситуації ДТЕК обіцяє оперативно інформувати мешканців через офіційні канали зв’язку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 420-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.