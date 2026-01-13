Минулої доби на фронті зафіксовано 146 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники завдали 28 авіаційних ударів, скинувши 74 керовані авіаційні бомби.

Крім цього, залучили для ураження 5092 дрони-камікадзе та здійснили 2740 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Карта бойових дій в Україні на 13 січня 2026

Фото: ISW
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 420-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

