У середу, 14 січня, у Рівненський області будуть діяти графіки погодинних відключень світла. Вони запроваджені через наслідки ворожих атак на енергетичні об’єкти України.

Про це повідомляє Рівнеобленерго.

Графіки відключення світла на Рівненщині 14 січня

Графіки погодинних відключень для побутових споживачів у середу, 14 січня, будуть діяти у такому обсязі:

підчерга 1.1 — 00:00-04:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00;

підчерга 1.2 — 00:00-04:00, 08:00-12:00, 15:00-18:00;

підчерга 2.1 — 00:00-04:00, 09:00-13:00, 16:00-20:00;

підчерга 2.2 — 00:00-04:00, 11:00-14:00, 16:00-20:00;

підчерга 3.1 — 04:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-21:00;

підчерга 3.2 — 04:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-22:00;

підчерга 4.1 — 04:00-08:00, 12:00-16:00, 18:00-21:00;

підчерга4.2 — 04:00-08:00, 12:00-16:00, 20:00-23:00;

підчерга 5.1 — 07:00-11:00, 13:00-17:00, 21:00-23:59;

підчерга 5.2 — 05:00-09:00, 12:00-16:00, 21:00-23:59;

підчерга 6.1 — 08:00-12:00, 14:00-18:00, 22:00-23:59;

підчерга 6.2 — 08:00-12:00, 16:00-20:00, 23:00-23:59.

Дізнатися свою чергу на відключення за конкретною адресою можна:

для Рівного – за посиланням:

для Рівненської області – за посиланням.

Раніше в Укренерго повідомляли, що 14 січня по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.