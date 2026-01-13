У вівторок, 13 січня, в усіх регіонах України діятимуть графіки відключень світла та графіки обмеження потужності для промислових споживачів.

Про це повідомляє Укренерго.

Графіки відключень світла в Україні 13 січня

В енергокомпанії зазначають, що причина запровадження графіків погодинних відключень світла — наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на українські енергооб’єкти.

Водночас в Укренерго наголошують: ситуація в енергосистемі може змінюватися протягом доби, тому час та обсяг застосування графіків відключень світла за конкретною адресою варто уточнювати на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні.

Енергетики також закликають українців ощадливо споживати електроенергію у години, коли світло подається за графіком.

Графіки відключень світла в Києві

Компанія ДТЕК оприлюднила графіки відключень світла, які діятимуть у Києві 13 січня.

Зокрема, на Лівому березі, а також у Голосіївському та Печерському районах застосовуються екстрені відключення електроенергії.

За інформацією енергетиків, оселі киян можуть мати 3–5 годин зі світлом та 7–12 годин без електропостачання, залежно від черги.

Мешканців столиці закликають заздалегідь перевіряти свою чергу та дотримуватися рекомендацій щодо економного використання електроенергії.

Графіки відключень світла у Дніпрі та області

Також стали відомі графіки відключень світла на Дніпропетровщині.

Відповідну інформацію оприлюднила компанія ДТЕК у своїх офіційних соцмережах.

У Дніпрі та області графіки відключень світла застосовуватимуться протягом доби відповідно до черг.

Часові проміжки вимкнень можуть змінюватися залежно від стану енергосистеми.

Жителів регіону просять стежити за оновленнями від обленерго та за можливості зменшувати навантаження на мережу у пікові години.

