Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з 24 лютого 2022 року російська окупаційна армія запустила по території України понад 13,3 тис. ракет різних типів та понад 142,3 тис. дронів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Ракетно-дроновий терор України

Повідомляється, що Сирський провів телефонну розмову з командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донаг’ю.

Зараз дивляться

Сирський розповів про складну ситуацію на фронті. Про те, що значні втрати ворога у живій силі та техніці не змушують його відмовлятися від продовження наступів.

Разом із тим окупанти продовжують гатити дронами та ракетами по українських населених пунктах, зокрема й по об’єктах енергетики. За словами Сирського, ворог використовує морози як додатковий інструмент тиску і терору цивільного населення України.

За словами головнокомандувача ЗСУ, впродовж грудня 2025 року та на початку січня 2026 року Росія завдала по території України шістьох масованих комбінованих ударів. У ніч на 13 січня окупанти вдарили по об’єктах енергетики, по інфраструктурі та цивільних об’єктах 25 ракетами і 293 ударними дронами.

– Починаючи з 24.02.2022, кількість застосованих армією РФ ракет сягнула понад 13,3 тис. одиниць, ударних дронів – понад 142,3 тис. одиниць, – наголосив Олександр Сирський.

За його словами, першочерговою потребою для України є зміцнення протиповітряної оборони – отримання зенітних ракетних комплексів та боєприпасів, зокрема від американської сторони.

Сирський також ознайомив Крістофера Донаг’ю з іншими потребами наших Сил оборони, що можуть союзники забезпечити в межах ініціативи PURL.

Внаслідок атаки на Кривий Ріг у місті виникла пожежа, понівечено об’єкти інфраструктури, два приватні будинки та газогін. Поранення дістала 69-річна жінка — її госпіталізували у стані середньої важкості.