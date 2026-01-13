З 2022 року РФ атакувала Україну понад 13 тис. ракетами та 142 тис. БпЛА – Сирський
- Лише за грудень 2025 року та початок січня 2026-го Росія здійснила шість масованих комбінованих ударів.
- У ніч на 13 січня окупанти атакували Україну 25 ракетами та 293 дронами, цілячи по енергетиці, інфраструктурі й цивільних об’єктах.
- Росія використовує морози як додатковий інструмент терору проти мирного населення.
- Пріоритетна потреба України — посилення ППО, зокрема отримання ЗРК і боєприпасів від партнерів, передусім США.
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що з 24 лютого 2022 року російська окупаційна армія запустила по території України понад 13,3 тис. ракет різних типів та понад 142,3 тис. дронів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Ракетно-дроновий терор України
Повідомляється, що Сирський провів телефонну розмову з командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донаг’ю.
Сирський розповів про складну ситуацію на фронті. Про те, що значні втрати ворога у живій силі та техніці не змушують його відмовлятися від продовження наступів.
Разом із тим окупанти продовжують гатити дронами та ракетами по українських населених пунктах, зокрема й по об’єктах енергетики. За словами Сирського, ворог використовує морози як додатковий інструмент тиску і терору цивільного населення України.
За словами головнокомандувача ЗСУ, впродовж грудня 2025 року та на початку січня 2026 року Росія завдала по території України шістьох масованих комбінованих ударів. У ніч на 13 січня окупанти вдарили по об’єктах енергетики, по інфраструктурі та цивільних об’єктах 25 ракетами і 293 ударними дронами.
– Починаючи з 24.02.2022, кількість застосованих армією РФ ракет сягнула понад 13,3 тис. одиниць, ударних дронів – понад 142,3 тис. одиниць, – наголосив Олександр Сирський.
За його словами, першочерговою потребою для України є зміцнення протиповітряної оборони – отримання зенітних ракетних комплексів та боєприпасів, зокрема від американської сторони.
Сирський також ознайомив Крістофера Донаг’ю з іншими потребами наших Сил оборони, що можуть союзники забезпечити в межах ініціативи PURL.
Внаслідок атаки на Кривий Ріг у місті виникла пожежа, понівечено об’єкти інфраструктури, два приватні будинки та газогін. Поранення дістала 69-річна жінка — її госпіталізували у стані середньої важкості.